У рамках нових санкцій проти Білорусі Британія ввела обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського уряду.

Британія забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку до країни з Білорусі, які є джерелами доходу для режиму Лукашенка.

Країна також блокує експорт до Білорусі з Британії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Окрім того, онлайн-заходи країни дають уряду можливість перешкоджати білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Британії. Це означає, що компанії медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції, як це вже відбувається з російськими організаціями.

Британія також розширила критерії щодо застосування санкцій. Це дасть змогу застосовувати обмеження до ширшого кола людей, які підтримують режим Лукашенка. Тобто є підстави, якщо це доцільно, вводити санкції проти близьких родичів тих, хто вже потрапив під обмеження.

Крім того, заходи в цьому пакеті спрямовані на придушення можливості обходити санкції. Так, до Білорусі застосовують такі ж обмеження, як і до Росії, щоб закрити лазівки та розв’язати проблему обходу санкцій.

Це включає в себе обмеження коштів, які Білорусь може залучити, шляхом подальшого обмеження білоруського доступу до фінансових ринків Британії та запобігання імпорту товарів, таких як золото, яке могло походити з Росії.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що підтримка України залишатиметься рішучою стільки, скільки буде потрібно, і Сполучене Королівство без вагань запровадить подальші заходи проти тих, хто підтримує війну, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін.