У четвер, 8 червня, Департамент поліції та прикордонної охорони за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) анулював посвідку на проживання в Естонії Зої Палямар, яка була координаторкою руху «Безсмертний полк у Таллінні».

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на естонські ЗМІ.

Палямар на п’ять років заборонено в’їзд до шенгенської зони.

«Поліція безпеки неодноразово публічно пояснювала, що використання в Естонії чинних принципів демократичної правової держави для підтримки спрямованої на сегрегацію політики Росії являє собою явну загрозу безпеці», — заявили у поліції безпеки.

Як пояснили в КаПо, посвідку на проживання анулюють із міркувань безпеки, якщо є підстави бачити загрозу конституційному ладу і запобігти можливим злочинам у майбутньому.

Палямар, яка є особою без громадянства, наразі перебуває в Російській Федерації.

Раніше Естонська Поліція безпеки (КаПо) позбавила посвідки на проживання російського пропагандиста Олександра Корнілова, засновника прокремлівських порталів Baltnews.ee та Baltija.eu.