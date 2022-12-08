Эстонская Полиция безопасности (Капо) лишила вида на жительство российского пропагандиста Александра Корнилова, основателя прокремлевских порталов Baltnews.ee и Baltija.eu.

Об этом сообщается в Twitter КаПо.

«Служение враждебной российской политике будет иметь последствия. Капо и эстонская полиция аннулировали вид на жительство Александра Корнилова, кремлевского активиста, звена в сети российского влияния. Также запрещен въезд в Шенген на 5 лет», — говорится в сообщении.

Как пишет «Укринформ» Baltnews был в зоне внимания Капо с момента создания. Сайт был основан в Эстонии, Латвии и Литве в октябре 2014 года. В своем ежегодном отчете за 2014 год Полиция безопасности Эстонии писала о Baltnews как об очередном пророссийском медиапроекте, целью которого является развитие мультимедийного контента с увеличением роли онлайн-телевидения и радио.

Деятельностью Baltnews в Эстонии начал руководить Александр Корнилов, член КРРСЕ (Координационный совет российских соотечественников Эстонии) и глава пропагандистского интернет-портала baltija.eu. Baltnews позиционировал себя как независимый медиаканал целых четыре года, пока после международного журналистского расследования, начавшегося с материалов связанного с Александром Корниловым и его предприятием уголовного дела, открыто не стал частью пропагандистского канала Russia Today, хотя, по сути, был таким с самого начала.

Глава Baltnews.ee и Baltija.eu Александр Корнилов ежемесячно получал от неналоговых коммерческих объединений 11 тысяч 400 евро, пишет Protastop в 2017 году.

Александр Корнилов объяснил национальному вещателю ERR, что он находится в России уже больше трех месяцев и сейчас живет в Москве.

Ранее в этом году КаПо объявила агентом влияния Кремля жителя Нарвы Сергея Непримерова и Рамиля Усманова, проживавшего в Тарту. Они были доставлены к границе и отправлены в РФ.

Напомним, российский телеканал «Дождь», позиционирующий себя как оппозиционный, был лишен лицензии на вещание в Латвии и Литве. Скандал вокруг российского телеканала «Дождь», который позиционирует себя как оппозиционный и базируется в Латвии, вспыхнул после того, как ведущий Алексей Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте. После этого заявления телеканал прекратил сотрудничество с Коростелевым. Потом трое сотрудников «оппозиционного» «Дождя» объявили, что после увольнения Коростелева также уходят с канала.