Российский телеканал «Дождь» – позиционирующий себя как оппозиционный – лишили лицензии на вещание в Литве.

Об этом сообщает комиссия по радио и телевидению Литвы.

Как отметили в ведомстве, лицензия, выданная «Дождю» в Латвии, предоставляла право телеканалу распространять созданный контент в странах Евросоюза, в России, США и других странах.

— Он (телеканал – ред.) был включен в список ретранслируемых ретрансляторами телевизионных программ, предоставляющих услуги в Латвии, услуг провайдеров аудиовизуальных медиа-услуг на заказ, доступных на платформе обмена видео YouTube, — говорится в сообщении.

Поэтому после аннулирования лицензии в Латвии телеканал «Дождь» прекратят транслировать и в Литве. Запрет вступит в силу уже 8 декабря.

Скандал вокруг российского телеканала «Дождь», который позиционирует себя как оппозиционный и базируется в Латвии, вспыхнул после того, как ведущий Алексей Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте. После этого заявления телеканал прекратил сотрудничество с Коростелевым. Потом трое сотрудников «оппозиционного» «Дождя» объявили, что после увольнения Коростелева также уходят с канала.

Уже 6 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение об аннулировании лицензии российского телеканала Дождь.