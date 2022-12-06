Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала «Дождь», созданного российскими журналистами, переехавшими в Ригу после начала вторжения России в Украину. Решение принял Национальный совет по электронным СМИ.

Об этом сообщает Tvnet.

Руководитель Нацсовета Иварс Аболиньш сказал, что решение принято в интересах государственной безопасности и общественного порядка.

Вещание «Дождя» в YouTube в Латвии также планируют заблокировать. Национальный совет будет просить поставить геоблокировку канала «Дождь» на этой платформе, чтобы контент телеканала был недоступен в Латвии.

Ранее на «Дожде» заявили, что фрагмент передачи со словами ведущего о помощи российским военным удалили, а с самым ведущим прекратили сотрудничество.

Латвийский регулятор NEPLP оштрафовал Дождь на 10 тысяч евро за карту, на которой телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России, и называние российской армии «нашей».

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) приступила к расследованию в связи с заявлениями, сделанными в эфире телеканала «Дождь», которые вызвали подозрения в оказании телеканалом помощи военнослужащим российских оккупационных войск.