Російські військові забороняють евакуюватися цивільному населенню з тимчасово окупованої Кінбурнської коси, яку підтоплює через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової аміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

— Кінбурнська коса з півострова зараз стала островом, тому що єдиний шлях тули – розмитий. Там знаходяться люди. Ситуація важка, тому що там знаходяться й окупанти, які не дають людям евакуюватися. Вони клади всю техніку пожежників, щоб люди не могли загасити пожежі, які там тривають протягом останніх днів, – сказав він.

Нагадаємо, що Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Згодом стало відомо, що на території окупованої Кінбурнської коси вже декілька діб горять лісові масиви. Місцеві жителі не можуть гасити пожежі, оскільки окупанти викрали всю техніку ДСНС.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Водночас еколог Олег Деркач вважає, що у разі повного прориву дамби, підтоплення загрожує трьом селам на території Кінбурнського півострова: Василівка (Миколаївська область), Рибальче (Херсонська область) та Іванівка (Херсонська область).