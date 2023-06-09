На території Снігурівської міської територіальної громади продовжують фіксувати погіршення ситуації з підтопленням. Наразі рівень води в річці Інгулець підвищено на 6 метрів та збільшується приблизно на 1 сантиметр щогодини.

Про це сьогодні, 9 червня, розказав начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта під час брифінгу, - повідомляє кореспондент «НикВести».

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода вночі щогодини прибувала на два сантиметри.

Іван Кухта, начальник Снігурівської міської ВА

Відповідаючи на питання журналістів посадовець повідомив, що вода у Снігурівці ще прибуває, тож ситуація продовжує погіршуватися. Станом на 13:00 у Снігурівській громаді підтоплено 316 будинків, евакуйовано 600 осіб, з них 132 дитини.

— Наразі ситуація продовжує погіршуватися. На тій ділянці, за яку відповідаю я, досі ще прибуває вода. Приблизно по 1 сантиметру на годину рівень води ще збільшується. Зараз на 6 метрів підвищений рівень води. Безпосередньо по Снігурівській територіальній громаді на 13:00 підтоплено 316 будинків, 600 осіб було евакуйовано або переміщено з їх будинків. З них 132 дитини, - сказав Іван Кухта.

Він зазначив, що усі люди, які були вимушені евакуюватися з власних осель, перемістилися до своїх родичів в тих же населених пунктах, частина людей доправлена у Снігурівку.

— Всі евакуйовані в межах територіальної громади. Переважна більшість перемістилися у своїх же населених пунктах, але вище вулицями до своїх близьких родичів, до знайомих. Частина людей була доправлена до нас у Снігурівку. У лікарні з перших днів організовано штаб, де приймають людей, які постраждали внаслідок повені. Частин у Снігурівській міській лікарні, частина — у своїх населених пунктах перебувають, - сказав Іван Кухта.

На його думку, найбільший рівень підтоплення у Снігурівці та навколишніх населених пунктах буде зберігатися ще 1 - 2 доби.

— Найбільший приріст води у нас був 23 сантиметри на годину. Зараз - один. Маю велику надію, що найближчим часом мені скажуть, що ми стоїмо на відмітці «нуль» та приросту немає. Я на це сподіваюсь.Прогнози стосовно того, наскільки це буде тривалим, ну, як ми бачимо із засобів масової інформації, із супутникових знімків, що зараз вирівнявся потік води. Але вона прибуває. Відтоку в нашій громаді немає, є тільки приріст. Скільки ситуація ще буде триматися на цьому рівні — я не знаю. Але думаю, що ще доба - дві ми будемо з великими підтопленнями, стояти на цьому пікові, - сказав Іван Кухта.

Раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метра. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.

Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Відомо, що внаслідок техногенної повені у Снігурівці затопило чотири мости.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.