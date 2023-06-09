Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта припускає, що чотири мостові переходи, які зараз знаходяться під водою через техногенну повінь, можуть бути зруйновані.

Таку думку чиновник висловив сьогодні, 9 червня, під час свого брифінгу у Миколаєві, - повідомляють «НикВести».

Як відомо, протягом минулої доби в Снігурівській громаді затопило водою чотири мостові переходи: підтоплена пішохідна переправа біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку, також під водою знаходяться нещодавно зведені Василівський та Нововасилівський мости, тож проїзд ними неможливий.

Мостовий перехід біля села Василівка, що сполучав Снігурівку з Василівським, Павлівським та Тамаринським старостинськими округами, повністю затоплений, скриншот з відео Івана Кухти Міст біля с. Нововасилівка, скриншот з відео Івана Кухти

Затоплений пішохідний міст біля с. Галаганівка, фото Івана Кухти

За словами Івана Кухти, мости знаходяться зараз на глибині до п’яти метрів. Враховуючи те, що бурхлива течія розмивала дороги, то могли бути й змиті мости, але оцінити їх стан можна буде тільки після того, як зійде вода.

— Місто знаходиться у руслі річки Інгулець. Тому підтоплені сільськогосподарські угіддя, будинки. Зруйновано чотири мостових переходи: два пішохідних та два мости, які були нещодавно збудовані, нові. Вони зараз перебувають під шаром води до 5 метрів. Тому, яка наразі ситуація з ними — не маємо розуміння. Але під час того, коли вода рухалась стрімко, розмивало дороги. Можливо, вони так само були підмиті та змиті, але яка там насправді ситуація - ще не знаємо, - сказав Іван Кухта.

Як відомо, на території Снігурівської міської територіальної громади продовжують фіксувати погіршення ситуації з підтопленням. Наразі рівень води в річці Інгулець підвищено на 6 метрів та збільшується приблизно на 1 сантиметр щогодини.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині залишаються підтопленими 30 населених пунктів.

У Снігурівській громаді відкрили ще один маршрут евакуації.