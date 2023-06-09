Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель упевнений, що за підривом греблі Каховської гідроелектростанції стоїть Росія.

Про це він розповів іспанському суспільному мовнику RTVE, пише hromadske.

— Греблю не бомбардували. Вона була знищена вибухівкою, встановленою в місцях розташування турбін. Ця територія перебуває під контролем Росії, — зазначив Жозеп Боррель.

Він додав, що «важко повірити, що хтось інший причетний» до вибуху на території, яку контролюють російські окупанти.

Нагадаємо, начальник Снігурівської міської ВА Іван Кухта припускає, що чотири мостові переходи, які зараз знаходяться під водою через техногенну повінь, можуть бути зруйновані.

Як відомо, на території Снігурівської міської територіальної громади продовжують фіксувати погіршення ситуації з підтопленням. Наразі рівень води в річці Інгулець підвищено на 6 метрів та збільшується приблизно на 1 сантиметр щогодини.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині залишаються підтопленими 30 населених пунктів.

У Снігурівській громаді відкрили ще один маршрут евакуації.