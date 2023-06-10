Сили оборони впродовж 9 червня знищили близько 890 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 214 660 своїх солдатів у війні проти України.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські війська також втрачають на війні техніку:

танків — 3909 (+8) ;

бойових броньованих машин — 7607 (+7) ;

артилерійських систем — 3717 (+15) ;

РСЗВ — 600 (+1) ;

засоби ППО — 362 (+3) ;

літаків — 314;

гелікоптерів — 299;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16) ;

крилаті ракети — 1176 (+5) ;

кораблі та катери — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18) ;

спеціальна техніка — 507 (+5).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Нагадаємо, в Одесі під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо, троє людей загинули і понад 26 дістали поранення, серед них двоє дітей та вагітна жінка.