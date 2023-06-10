Сили оборони впродовж 9 червня знищили близько 890 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 214 660 своїх солдатів у війні проти України.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські війська також втрачають на війні техніку:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Нагадаємо, в Одесі під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо, троє людей загинули і понад 26 дістали поранення, серед них двоє дітей та вагітна жінка.
Сили оборони впродовж 9 червня знищили близько 890 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 214 660 своїх солдатів у війні проти України.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські війська також втрачають на війні техніку:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Нагадаємо, в Одесі під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо, троє людей загинули і понад 26 дістали поранення, серед них двоє дітей та вагітна жінка.