Через підрив дамби Каховської ГЕС наразі вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, під загрозою зникнення – 30% природно-заповідного фонду Херсонської області: «Вода зрівняла з водним дзеркалом нацпарк «Нижньодніпровський». Триває обміління акваторії в нацпарках «Великий Луг» – на 4,2 метра і «Кам'янська Січ» – на 6 метрів. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод».

Він повідомив, що екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники продовжують фіксувати докази злочинів окупантів на місці екологічного лиха, та закликав усіх свідків допомогти фахівцям і повідомити про них на вебресурсі та в мобільному застосунку Міндовкілля «ЕкоЗагроза».

Нагадаємо, що Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Згодом стало відомо, що на території окупованої Кінбурнської коси вже декілька діб горять лісові масиви. Місцеві жителі не можуть гасити пожежі, оскільки окупанти викрали всю техніку ДСНС.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Водночас еколог Олег Деркач вважає, що у разі повного прориву дамби, підтоплення загрожує трьом селам на території Кінбурнського півострова: Василівка (Миколаївська область), Рибальче (Херсонська область) та Іванівка (Херсонська область).