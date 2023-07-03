Служба безпеки України затримали мешканця Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.

Про це повідомила Служба безпеки України.

В ході слідства зʼясувалось, що колаборант збирав дані про маршрути переміщення військової техніки наданої іноземними партнерами.

Крім того, він «зливав» російським окупантам локації системи протиповітряної оборони Збройних сил України в регіоні.

Зазначається, за передачу розвідданих чоловік отримував від 100 до 200 доларів на декілька власних банківських карток.

Як повідомляється, співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час чергової спроби передачі інформації російським куратором.

За даними слідства, чоловік раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин, чоловіку загрожує покарання до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що засудили очільника окупаційної адміністрації Російської Федерації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького із забороненої партії «Опозиційний блок».