В селі Нововасилівка Снігурівської громади, яке постраждало через підтоплення, встановили систему очищення питної води. Вона вироблятиме 10 тисяч літрів води на добу.

Встановити такі станції допомогла Миколаївська обласна організація товариства «‎Червоного Хреста», повідомляє «‎Суспільне Новини».

— Людям, на превеликий жаль, також затопило криниць. Питна вода стала проблемою, саме тому оперативний штаб прийняв рішення, щодо встановлення на території громади двох станцій з очищення води й також у двох селах ми розташували місткості, в які нашими водовозами доставляємо воду з Миколаєва по 15 тисяч літрів, – розповів заступник начальника миколаївського «‎Червоного Хреста» Аркадій Дабагян.

Через підтоплення в Нововасилівці постраждало 57 будинків, повідомила староста села Віта Бардіш.

— У нас проживає 396 людей, із них – 18 переселенців. У селі відсутнє централізоване водопостачання. Ми видаємо людям бутильовану воду для пиття і варки, також ми завозимо технічну для прання і прибирання. «Червоний Хрест» встановив нам очисну систему, ми очищаємо водичку для людей за потреби, – розповіла Віта Бардіш.

Місцевий житель Олександр, на подвір'ї якого встановили станцію очищення води, каже, що односельчани на день використовують у середньому до двох кубів цієї води.

— Тут встановили три механічні фільтри, потім ще фільтр тонкого очищення та фільтр біоочистки. Вона бере 2,6 куба води й виходить із неї 950 літрів, – розповів Олександр.

Раніше зазначалося, що у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання.Для чого вже навіть були запрошені фахівці, які повинні були провести розвідувальні роботи

Зазначалось, що сума прямого збитку інфраструктурі України від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС налічує щонайменше 2 мільярди доларів, непрямі збитки сільському господарству становитимуть понад 220 мільйонів доларів щорічно.