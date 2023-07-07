Миколаївець, підозрюваний у зборі інформації про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, заявив у суді, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія РФ та її президент.
Про це повідомили у прес-службі Центрального райсуду Миколаєва.
Відповідно до матеріалів клопотання, навесні 2023 року, підозрюваний зареєструвався в одному з чат-ботів, де неодноразово публікував там інформацію, з доданими фото та відеоматеріалами, про шляхи переміщення та місця дислокації підрозділів української армії.
Окрім цього, на виконання завдання адміністратора чату, він надсилав інформацію про результати ракетних атак по місту Миколаєву, зокрема по території ДП «Миколаївський суднобудівний завод».
— У судовому засіданні, підозрюваний заперечив проти продовження строків тримання під вартою, зазначивши, що це дуже тривалий строк. На уточнююче питання слідчого судді, повідомив, що дійсно надсилав повідомлення, проте робив це не за гроші, водночас зазначив, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія рф та її президент. Свої дії назвав дурістю, – зазначили у відомстві.
Захисник розповів, що його клієнт має міцні соціальні зв’язки, страждає на низку захворювань, а за такого просив суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою або призначити заставу у мінімальному розмірі для тяжкого злочину.
За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя Іван Дірко ухвалив продовжити підозрюваному тримання під вартою без визначення розміру застави.
Раніше СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Миколаївець, підозрюваний у зборі інформації про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, заявив у суді, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія РФ та її президент.
Про це повідомили у прес-службі Центрального райсуду Миколаєва.
Відповідно до матеріалів клопотання, навесні 2023 року, підозрюваний зареєструвався в одному з чат-ботів, де неодноразово публікував там інформацію, з доданими фото та відеоматеріалами, про шляхи переміщення та місця дислокації підрозділів української армії.
Окрім цього, на виконання завдання адміністратора чату, він надсилав інформацію про результати ракетних атак по місту Миколаєву, зокрема по території ДП «Миколаївський суднобудівний завод».
— У судовому засіданні, підозрюваний заперечив проти продовження строків тримання під вартою, зазначивши, що це дуже тривалий строк. На уточнююче питання слідчого судді, повідомив, що дійсно надсилав повідомлення, проте робив це не за гроші, водночас зазначив, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія рф та її президент. Свої дії назвав дурістю, – зазначили у відомстві.
Захисник розповів, що його клієнт має міцні соціальні зв’язки, страждає на низку захворювань, а за такого просив суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою або призначити заставу у мінімальному розмірі для тяжкого злочину.
За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя Іван Дірко ухвалив продовжити підозрюваному тримання під вартою без визначення розміру застави.
Раніше СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.