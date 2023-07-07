Миколаївець, підозрюваний у зборі інформації про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, заявив у суді, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія РФ та її президент.

Про це повідомили у прес-службі Центрального райсуду Миколаєва.