Україна сформувала коаліцію з 11 держав-партнерів для підготовки пілотів на винищувачах F-16.

Про це 11 липня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

До коаліції увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Британія та Швеція.

Меморандум передбачає, що:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення в програму інших типів винищувачів.

Виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Трольс Пульсен заявив, що коаліція почне підготовку українських пілотів наприкінці літа. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко уточнив, що навчання для перших 20 пілотів розпочнеться наприкінці липня або на початку серпня.

Reuters пише, що коаліція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах у Данії.

«Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року», — заявив Трольс Пульсен.

«Ми маємо захищати наше громадянське населення, нашу інфраструктуру, критично важливі обʼєкти, наші школи, наші університети. Тому для нас дуже важливо, щоб ця винищувальна коаліція стартувала. Я сподіваюся — я оптиміст — що через шість місяців ми побачимо результати», — заявив журналістам міністр оборони Олексій Резніков.

Раніше повідомлялось, НАТО слід відмовитися визнати недійсним акт про відносини та співробітництво з Росією, згідно з яким блок не розміщує на постійній основі бойові сили біля її кордонів.