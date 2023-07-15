У суботу, 15 липня, в Україну прибув президент Південної Кореї Юн Сок Єль.

Про це повідомляє Yonhap.

За даними видання, яке посилається на канцелярію лідера країни, під час візиту до України Юн Сок Єль вже відвідав Бучу та Ірпінь в Києві.

Очікується, що найближчим часом президент Південної Кореї також зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленський й обговорить подальшу допомогу, а також післявоєнну відбудову України.

Нагадаємо, що Південна Корея стежить за ситуацією на полі бою в Україні. Сеул розглядає різні варіанти, коли йдеться про допомогу Києву летальною зброєю.