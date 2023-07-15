Республіка Корея у цьому році збільшить допомогу Україні до 150 мільйонів доларів.

Про це президент Південної Кореї Юн Сок Йолем сказав під час спільної пресконференції з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у Києві, передає УНН.

— Уряд Республіки Корея минулого року виділив 100 мільйонів доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка складе 150 мільйонів, — сказав Юн.

За його словами, Корея також розглядає можливість надання Світовим банком 10 мільйонів доларів на підтримку України. Також Корея планує виділяти кошти на відновлення інфраструктури, допомогу підприємництву та відбудову системи освіти.

— Ми багато говорили про післявоєнне відновлення України та співпрацю у цій сфері, — сказав Юн.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, який приїхав до Києва.