Одеському ексвійськкому Євгену Борисову повідомили про підозру за трьома статтями — незаконне збагачення (стаття 368-5 КК), самовільне залишення місця служби (частина 5 статті 407 КК) та ухиляння від служби (частина 4 статті 409 КК). Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, родина Борисова під час воєнного стану купила віллу в Іспанії та авто преміумкласу на загальну суму 151 мільйон гривень, про що першими дізналися журналісти. У грудні минулого року Борисов понад два тижні не з’являвся на службі після лікування в шпиталі, а потім наприкінці грудня незаконно виїхав на місяць за кордон. За цей час він відвідав Молдову, Туреччину, Сейшельські острови та Іспанію.

Наразі вирішується питання про розшук Борисова й обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В кінці червня Президент Володимир Зеленський дав термінове доручення Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило справу щодо Євгена Борисова. Зазначалося, що він допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.

Також ДБР перевіряло інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

Відзначимо, що ряд ЗМІ повідомив, що у власності дружини Євгена Борисова є автомобіль вартістю понад 8 мільйонів гривень, а на його матір записано нерухомість на курорті в Іспанії вартістю майже чотири мільйони доларів.

Саме там, в Іспанії, Євген Борисов відпочивав майже місяць наприкінці 2022 — на початку 2023 року. А його дружина вже цього року придбала офіс із терасою у бізнес-центрі.