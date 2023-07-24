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Коблівська сільська рада передала на 25 років польській компанії територію звалища для будівництва сміттєпереробного заводу.

Відповідне рішення було ухвалено на сесії сільради 14 липня, повідомляють «НикВести».

У документі вказано, що концесійний договір підписується з польською компанією «Centrum Wspierania Obrotu Energia Spolka z ograniczona odpowiedzialnosci», що зареєстрована у місті Люблин. Договір діятиме 25 років.

Саме звалище сухих побутових відходів площею 4 гектари знаходиться у селі Рибаківка за адресою Квартал Шостий, будинок 22. Крім того, передбачено розширення території для розташування та монтажу нового обладнання у розі збільшення об’ємів переробки.

Будівництво комплексу зі сортування, видалення і знешкодження відходів фінансуватиме польська компанія. Також вона придбає транспорт для перевезення відходів та для очищення звалища, а також оплатить організацію переробки та утилізації відходів.

Після закінчення дії концесійного договору майно перейде у власність Коблівської громади. Однак, передбачено і продовження дії договору.

Також вказано, що концесіонеру, тобто польській компанії, належить право власності на прибуток від управління сміттєпереробним комплексом та на отриману продукцію. Проте, компанія з моменту отримання доходу сплачуватиме Коблівській сільраді щомісячні внески за надання об'єкта в концесію. Розмір внеску не вказано.

Нагадаємо, що у Коблевській громаді провели опитування серед місцевих мешканців. Більшість людей впевнені, що у громаді немає перспектив для розвитку і цьому заважає високий рівень безробіття та стан дорог.

Також нагадаємо, що у Первомайську на Миколаївщині хочуть за два роки побудувати новий полігон ТПВ.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що будівництво сміттєпереробного заводу за допомогою Данії позитивно вплине на місто.

Загалом полігон твердих побутових відходів Миколаєва можна буде використовувати для захоронення сміття ще максимум чотири роки, до кінця 2026 року.