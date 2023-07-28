У Миколаєві школу №51, яка була зруйнована ракетним ударом росіян, знесуть та побудують на її місці новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Про це стало відомо зі спільного брифінгу начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, пишуть «НикВести».

Мер розповів, що вже неодноразово до влади звертаються батьки дітей, які є учнями даного закладу, з проханнями не зносити будівлю повністю. Батьки аргументують це тим, що заклад постраждав частково, тому його можна відновити.

— Отримую сотні коментарів від батьків дітей, які там навчались, стососовно того, навіщо ми руйнуємо школу, якщо там є якась частина приміщень, яку можна відновити. «Там лише вхід, спортзал зруйнували, якась тріщіна пішла, ну подумаєш, все можна відновити». В першу чергу Україна та міністерство відновлення анонсує, що все відновлення має бути за принципом build back better (відбудовуй краще, ніж було). Ще до війни у нас були проблеми з цією школою, вона була частково аварійна, перевіряли фундамент конструкцій. Але в будь-якому разі, навіть, якщо вона була б нова, школу можна побудувати нову, реконструювати стару та зробити капітальний ремонт. У всіх трьох випадках на час ведення робіт нового будівництва, реконструкції чи капремонту навчання у закладі заборонено згідно державних будівельних норм, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Проект нового учбового закладу наразі проходить експертизу, після якої він буде представлений миколаївцям. Мер вважає, що після ознайомлення з проектом, батьки дітей змінять свою думку про відбудову.

— Проект по 51 школі передано Агенції з відновлення. Проект захищав Віталій Олександрович (Кім, — прим.) по фінансуванню. Найближчим часом, коли об'єкт вийде з експертизи, ми його вам покажемо. Мені здається, що батьки, які хотіли, щоб їх діти навчались в сучасному закладі, змінять своє відношення щодо добудови костилів, — додав міський голова.

Голова Миколаївської ОВА, в свою чергу, підкреслив, що кошти, які можуть бути виділені на відбудову, повністю покриють будівництво нової, більш сучасної школи, тому для влади цей вибір очевидний.

— Ми підходили до підбору проектів ще з одного принципу. При реконструкції коефіцієнт ВВК використовується два. Ми можемо витратити таку саму суму і відремонтувати, витратити такий самий час. За ці гроші можна побудувати нову сучасну школу, з укриттями. Тому це — очевидне рішення, яке буде реалізовано, — резюмував Віталій Кім.

Як відомо, на засіданні Кабміну 25 липня вирішили виділити 667,9 мільйона гривень на відновлення п’яти об’єктів у Миколаївській області. Проєкти будуть реалізовані через Державне агентство відновлення. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.

Нагадаємо, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю пошкодженого російською ракетою 51-го ліцею необхідно знести.

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.