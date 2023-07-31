Депутати Миколаївської міської ради два рази «провалили» голосування за виділення 2,5 мільйонів гривень на виготовлення техніко-економічного обгрунтування щодо поводження з побутовими відходами у Миколаєві.

Нагадаємо, що на засіданні сесії у понеділок, 31липня, депутатам запропонували виділити гроші на розробку ТЕО, в якому буде прописано детально, як саме місто має поводитись зі сміттям та які шляхи переробки ТПВ можна впровадити.

Заступник директора департаменту ЖКГ Миколаєва Ігор Набатов пояснив, що поки про будівництво сортувальної лінії мова не йде, це буде лише документ про можливі шляхи вирішення проблеми накопичення сміття. Також він пояснив, що розробка ТЕО зумовлена тим, що з 9 липня 2023 року набув чинності Закон України «Про управління відходами».

Крім того, він пояснив, що ціну ТЕО у 2,5 мільйонів гривень було вирахувано після моніторингу пропозицій від трьох розробників.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що після створення ТЕО буде вирішено, чи буде будуватися лінія сортування сміття, чи сміттєпереробний завод і хто буде це реалізовувати.

Однак депутати Федір Панченко та Сергій Кантор висловили думку, що 2,5 мільйони гривень значна сума і треба шукати дешевші варіанти вирішення питання.

Сергій Кантор запропонував підняти архіви документів минулих років, коли місто вже займалося вивченням питання утилізації та переробки сміття.

— Питання поводження з побутовими відходами у Миколаєві піднімається років 20. І якась база даних повинна вже бути, — зазначив він.

Депутати довго обговорювали доцільність виділення грошей, однак під час голосування не підтримали питання. Наприкінці сесії мер Олександр Сєнкевич запропонував повторно винести питання на голосування, однак і цього разу голосів було недостатньо.

Раніше повідомлялося, що полігон твердих побутових відходів Миколаєва можна буде використовувати для захоронення сміття ще максимум чотири роки, до кінця 2026 року.

Зазначимо, що у 2020 році у коментарі «НикВести» Миколаївський міський голова заявляв про те, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Як відомо, міський полігон ТПВ Миколаєва знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Його ввели в експлуатацію у 1972 році, він був розрахований на 50 років, тобто до 2022 року. Площа звалища — 37,9 гектара. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів м3 відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%, у зв’язку з чим вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Зазначимо, що на території міського полігону діє установка зі збору біогазу з подальшим його переробленням в електроенергію по зеленому тарифу. Будівництво біогазової установки дозволило здійснити дегазацію полігона та покращити рівень його безпеки, обмеживши вплив на довкілля. Завод, що належить компанії «ЛНК», почав свою роботу у 2015 році.

Також у 2021 році голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що будівництво сміттєпереробного заводу на Миколаївщині ускладнює тариф на вивезення сміття, що діє.

Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині хочуть за два роки побудувати новий полігон ТПВ.