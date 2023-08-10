Про це повідомив «Енергоатом».
Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто буде блекаут.
У разі такого сценарію головну загрозу ядерній і радіаційній безпеці несе перебування 4 енергоблоку ЗАЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію.
У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних помп станції, енергоблок перейде у режим «природної циркуляції».
— У цьому випадку необхідно терміново «розхолодити» його за умов відсутності охолоджувальних помп, — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків виконавчого директора «НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач.
Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена, і це може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.
— Подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним і непідготовленим окупантами керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи, — наголосив він.
Саме тому, мовляв, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», аби повернути станцію до нормального режиму експлуатації та поновити ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
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Про це повідомив «Енергоатом».
Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто буде блекаут.
У разі такого сценарію головну загрозу ядерній і радіаційній безпеці несе перебування 4 енергоблоку ЗАЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію.
У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних помп станції, енергоблок перейде у режим «природної циркуляції».
— У цьому випадку необхідно терміново «розхолодити» його за умов відсутності охолоджувальних помп, — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків виконавчого директора «НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач.
Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена, і це може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.
— Подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним і непідготовленим окупантами керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи, — наголосив він.
Саме тому, мовляв, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», аби повернути станцію до нормального режиму експлуатації та поновити ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.