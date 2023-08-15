Колишня прокурорка з Миколаєва, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України, втекла за кордон.

Про це повідомили у Миколаївському Державному бюро розслідувань.

Як відомо, мова йде про колишню прокурорку Миколаївської окружної прокуратури Ірину Андросову, яка бувши на посаді виправдовувала та заперечувала збройну агресію Росії.

Зокрема, 29 березня 2022 року вона листувалася у телеграмі з користувачем «Никитос», який, за інформацією слідчих, ймовірно є її сином переконуючи його, що саме українська влада винна у війні, дорікавши, що син вірить українським ЗМІ.

Також вона розповідала, що у Маріуполі «Азовці» нібито знущаються з жителів, а коли у місто зайшли російські загарбники, то «місцеві були готові їм ноги цілувати». Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато «нацисткого отребья».

«Попри підтримку дій агресора, жінка звільнилась та втекла від «спасителів» за кордон», — повідомили у ДБР.

Як відомо, станом на 1 серпня цього року, згідно з рейтингом Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, був затверджений рейтинг кандидатів на посаду судді та резерву на заміщення вакантних посад місцевих судів у нових редакціях.

Згідно з цим рейтингом, Ірина Андросова наразі є кандидатом на заміщення посади судді з адміністративної спеціалізації під №45, з господарської під №208, з загальної під №162.

Нагадаємо, адвокати колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа оскаржують вирок Приморського райсуду Одеси, за яким чоловік отримав довічне ув’язнення.