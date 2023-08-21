З початку року на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 36 лісових пожеж загальною площею 50 гектарів.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що за останній тиждень, з 14 по 20 серпня, вогнеборці працювали у Балабанівському, Воскресенському, двічі у Балівно-Матвіївському та Андріївському лісових урочищах.
Крім того, з початку року на відкритих територіях Миколаївської області сталося 1055 пожеж, загальна площа яких становила 1389 гектарів.
«Для порівняння зазначимо, що на 1 гектар можна розмістити 4 футбольні поля, або в середньому площа пшеничного поля становить 24 гектари», — додали в ДСНС.
Нещодавно, вогнеборці Миколаївщини ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ракетних ударів.
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З початку року на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 36 лісових пожеж загальною площею 50 гектарів.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що за останній тиждень, з 14 по 20 серпня, вогнеборці працювали у Балабанівському, Воскресенському, двічі у Балівно-Матвіївському та Андріївському лісових урочищах.
Крім того, з початку року на відкритих територіях Миколаївської області сталося 1055 пожеж, загальна площа яких становила 1389 гектарів.
«Для порівняння зазначимо, що на 1 гектар можна розмістити 4 футбольні поля, або в середньому площа пшеничного поля становить 24 гектари», — додали в ДСНС.
Нещодавно, вогнеборці Миколаївщини ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ракетних ударів.