Частина депутатів Южноукраїнської міської ради написали заяву, де висловили обурення діями секретаря та тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, який пішов з засідання сесії.

Текст заяви оприлюднило видання «Южкаnews.City».

Нагадаємо, що 22 серпня у Южноукраїнську депутати провели сесію без секретаря міської ради Олександра Акуленка. Після чого той викликав поліцію.

У тексті заяви депутати пишуть, що бездіяльність виконавчої влади міста та злочинні дії посадових осіб виконавчих органів влади призвели до критичної ситуації в місті.

Частина тексту заяви:

«Бездіяльність виконавчої влади міста та злочинні дії посадових осіб виконавчих органів влади призвели до критичної ситуації в місті. Секретар Александр Акуленко, зловживаючи владними повноваженнями, ігнорує законні вимоги більшості депутатів, самовідсторонюється від роботи, перебуваючи на довготривалих лікарняних, систематично не проводить та зриває сесії міської ради, не вирішує нагальні дуже важливі питання життєіснування міста, особливо в умовах підготовки осінньо-зимового періоду. Блокування роботи місцевої ради безпосередньо впливає на стабільну, безпечну роботу стратегічного підприємства та енергетичну безпеку України. Ми, депутати, рішуче засуджуємо будь-які дестабілізуючі дії та абсолютно і беззаперечно підтримуємо нашого Президента В. Зеленського, наші Збройні Сили та заявляємо, що дії депутатів Южноукраїнської міської ради VIII скликання спрямовані виключно на сприяння у Перемозі над російськими загарбниками, знищення корупції у місті та наведенню порядку в виконавчих органах владию»

Під документом підписалися 18 депутатів з 34. З них 7 депутатів з колишньої фракції ОПЗЖ, які створили депутатську групу «АЕС і місто». Також підписали 4 депутати від «Пропозиції», 4 від «Європейської солідарності» та 3 підписантів від партії «Сила Людей».

Нагадаємо, що 2 травня цього року у Южноукраїнську депутати відмовились проводити засідання сесії через те, що не почули звіт про роботу заступників міського голови.

Також повідомлялося, що сім депутатів Южноукраїнської міської ради утрималися або не голосували за підтримку проєкту закону №7476, яким планується достроково припинити повноваження депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій.