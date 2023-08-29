Уперше з початку повномасштабної війни Нацбанк України зменшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти громадянам.

Про це пише пресслужба НБУ.

З 29 серпня банки зможуть продавати безготівкову валюту населенню без підтвердження підстав чи зобовʼязань для цього. Місячний ліміт — 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Водночас Нацбанк збільшить щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти від 100 до 200 тисяч гривень в еквіваленті, якщо ці гроші розмістять на депозит від трьох місяців.

Такі дії НБУ проводить, аби зменшити кількість різних обмінних курсів.

Наприкінці липня Нацбанк вперше від початку вторгнення знизив облікову ставку.

Національний банк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» номіналом 5 та 10 гривень.