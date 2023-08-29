Протягом січня-червня 2023 року з бюджету Миколаєва витратили 1 мільярд 43 мільйони 900 тисяч гривень на заробітні плати і нарахування. Це складає 46,3% від всіх видатків бюджету за вказаний період.

Інформацію про виконання бюджету на засіданні бюджетної комісії міськради 28 серпня озвучила заступниця директора департаменту фінансів Ольга Горячка, пишуть «НикВести».

Також у звіті про виконання бюджету в першому півріччі вказано, що, окрім зарплат, з бюджету спрямували на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 146,2 мільйона гривень (6,5 %);

соціальне забезпечення — 72,6 мільйона (3,2 %);

придбання медикаментів — 1,5 мільйона (0,1 %);

придбання продуктів харчування — 12,5 мільйона (0,5 %);

трансферти органам державного управління інших рівнів — 135,5 мільйона (6,0 %);

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 129,9 мільйона (5,8 %);

інші поточні видатки — 380,9 мільйона (16,9%);

капітальні видатки — 331,4 мільйона (14,7%).

Загалом протягом шести місяців з бюджету Миколаєва витратили 2,2 мільярда, що складає близько 30% річного плану.

Станом на кінець липня з бюджету Миколаєва витратили на зарплати чиновників і бюджетників 1,1 мільярда гривень, свідчать дані департаменту фінансів. Згідно з планом, за підсумками року сума має скласти 2,3 мільярда.

Раніше повідомлялося, що на утримання в 2023 році органів місцевого самоврядування з бюджету Миколаєва планувалося виділити 412 мільйонів 167 тисяч гривень. Мова йшла про працівників міськради та адміністрацій районів.

Нагадаємо, минулого року у Миколаївській міській раді відмовилися надати інформацію про заробітну плату міського голови та його заступників за березень – травень, пояснивши це «обставинами непереборної сили», що виникли через початок повномасштабної війни в Україні.