Протягом січня-червня 2023 року з бюджету Миколаєва витратили 1 мільярд 43 мільйони 900 тисяч гривень на заробітні плати і нарахування. Це складає 46,3% від всіх видатків бюджету за вказаний період.
Інформацію про виконання бюджету на засіданні бюджетної комісії міськради 28 серпня озвучила заступниця директора департаменту фінансів Ольга Горячка, пишуть «НикВести».
Також у звіті про виконання бюджету в першому півріччі вказано, що, окрім зарплат, з бюджету спрямували на:
Загалом протягом шести місяців з бюджету Миколаєва витратили 2,2 мільярда, що складає близько 30% річного плану.
Станом на кінець липня з бюджету Миколаєва витратили на зарплати чиновників і бюджетників 1,1 мільярда гривень, свідчать дані департаменту фінансів. Згідно з планом, за підсумками року сума має скласти 2,3 мільярда.
Раніше повідомлялося, що на утримання в 2023 році органів місцевого самоврядування з бюджету Миколаєва планувалося виділити 412 мільйонів 167 тисяч гривень. Мова йшла про працівників міськради та адміністрацій районів.
Нагадаємо, минулого року у Миколаївській міській раді відмовилися надати інформацію про заробітну плату міського голови та його заступників за березень – травень, пояснивши це «обставинами непереборної сили», що виникли через початок повномасштабної війни в Україні.
Протягом січня-червня 2023 року з бюджету Миколаєва витратили 1 мільярд 43 мільйони 900 тисяч гривень на заробітні плати і нарахування. Це складає 46,3% від всіх видатків бюджету за вказаний період.
Інформацію про виконання бюджету на засіданні бюджетної комісії міськради 28 серпня озвучила заступниця директора департаменту фінансів Ольга Горячка, пишуть «НикВести».
Також у звіті про виконання бюджету в першому півріччі вказано, що, окрім зарплат, з бюджету спрямували на:
Загалом протягом шести місяців з бюджету Миколаєва витратили 2,2 мільярда, що складає близько 30% річного плану.
Станом на кінець липня з бюджету Миколаєва витратили на зарплати чиновників і бюджетників 1,1 мільярда гривень, свідчать дані департаменту фінансів. Згідно з планом, за підсумками року сума має скласти 2,3 мільярда.
Раніше повідомлялося, що на утримання в 2023 році органів місцевого самоврядування з бюджету Миколаєва планувалося виділити 412 мільйонів 167 тисяч гривень. Мова йшла про працівників міськради та адміністрацій районів.
Нагадаємо, минулого року у Миколаївській міській раді відмовилися надати інформацію про заробітну плату міського голови та його заступників за березень – травень, пояснивши це «обставинами непереборної сили», що виникли через початок повномасштабної війни в Україні.