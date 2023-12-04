Збройні сили США планують розгорнути наземні ракети середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні в 2024 році для посилення стримування Китаю.

Про це повідомляє Nikkei Asia, посилаючись на речника Тихоокеанської армії США Роба Філліпса.

Ракети, які розглядаються, включають наземні версії Standard Missile-6 (SM-6) і крилаті ракети Tomahawk. Вважається, що дальність польоту ракет становить від 500 до 2700 кілометрів.

Це перше розгортання після закінчення терміну дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році Угода, підписана з Радянським Союзом у 1987 році, забороняла країнам розробляти та володіти ракетами наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів.

Армія США надішле ракети середньої дальності в основному на територію США Гуам, очікуючи більшого розгортання до азіатських союзників у непередбачених обставинах.

Нагадаємо, що попри накладені США обмежувальні санкції, обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників масово скуповують китайські компанії.