Російські військові на ТОТ змушуватимуть людей голосувати на виборах РФ. Фото: Центр нацспротиву

Російські військові на тимчасово окупованих територіях, які не залучені в бойових діях, мають подати заяву на голосування на виборах президента РФ у березні аби наростити відвідуваність виборчих дільниць.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Головною задачею Кремля наразі є намагання «легалізувати» своє правління та політику нацизму. Для цього у РФ грають у «виборчий процес» який продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя Володимира Путіна», — йдеться в повідомленні.

Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували «референдум» у 2022 році та «вибори» гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки Кремль приділяє саме окупованим територіям.

Центр нацспротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій допомогти зірвати плани РФ й повідомляти про скупчення таких «виборців» та склади їх техніки. «Також повідомляти про зрадників, які працюють у «виборчих дільницях», аби вони не змогли уникнути відповідальності».

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Також на окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна на виборах РФ. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Як повідомлялось раніше, напередодні псевдовиборів військкомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на «військовий облік» місцевих мешканців.

Також Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.