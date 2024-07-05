Віктор Орбан у Москві. Фото: Віктор Орбан/Facebook

Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

Про це повідомив керівник пресслужби прем'єр-міністра Берталан Хаваші, передає Liga.net.

За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії» .

«Це не передбачає зовнішнє представництво Союзу, яке підпадає під відповідальність президента Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду, а на міністерському рівні – верховного представника Союзу із закордонних справ і політика безпеки» , — йдеться у повідомленні.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.