Олексій Середа та Кирило Болюх на Олімпіаді-2024, фото: Getty Images

Сьогодні, 29 липня, 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань Олімпійських ігор з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

Трансляцію Олімпіади з французької столиці веде Суспільне Спорт.

Олексій Середа виступив у парі Кирилом Болюхом. Спортсмени набрали 412,65 бала.

На першому місці опинилась представники збірної Китаю Лянь Цзюньцзе та Хао Ян, набравши 490,35 балів.

Друге та третє місця розділили Велика Британія та Канада.

Нагадаємо, що для миколаївця це вже друга Олімпіада. На змаганнях в Токіо в 2020 році Олексій Середа посів 6 місце.

18-річний миколаївець визнаний найкращим стрибуном у воду 2023 року за версією European Aquatics. На чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту здобув історичну «бронзу» (10 метрів).

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