Фото: Павло Фролов

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.

Про це повідомив член парламентської делегації Павло Фролов.

«У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу», — зазначив він.

Павло Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ «необхідною передумовою для встановлення міцного миру».

Головні тези резолюції:

заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;

заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;

підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;

президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;

підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Нагадаємо, що комісія ООН з розслідування порушень в Україні у минулому році не знайшла достатніх доказів для визнання геноциду з боку Росії.