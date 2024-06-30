Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.
Про це повідомив член парламентської делегації Павло Фролов.
«У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу», — зазначив він.
Павло Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ «необхідною передумовою для встановлення міцного миру».
Головні тези резолюції:
Нагадаємо, що комісія ООН з розслідування порушень в Україні у минулому році не знайшла достатніх доказів для визнання геноциду з боку Росії.
Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.
Про це повідомив член парламентської делегації Павло Фролов.
«У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу», — зазначив він.
Павло Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ «необхідною передумовою для встановлення міцного миру».
Головні тези резолюції:
Нагадаємо, що комісія ООН з розслідування порушень в Україні у минулому році не знайшла достатніх доказів для визнання геноциду з боку Росії.