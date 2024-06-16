Учасники Глобального саміту миру / Фото: reuters.com

У підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.

Про це інформує агентство Reuters, яке ознайомилось з документом.

Зокрема, у документі задекларовано, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Відтак українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку АЕС, повинні працювати під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.

З проекту декларації було видалено попереднє слово «агресія», яке замінили на «війна».

Сторони також задекларували, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. Тому вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими.

Приділили увагу й обміну військовополонених «всіх на всіх» та поверненню усіх депортованих українців, особливо дітей.

При цьому у тексті йдеться, що для досягнення миру потрібно залучити до діалогу обидві сторони протистояння.

Саміт миру

15−16 червня у Швейцарії відбувається Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, утім підсумкове комюніке саміту може прокласти шлях до майбутніх переговорів України з РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.