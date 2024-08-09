Наслідки ракетного удару по Миколаєву 19 липня 2024 року, архівне фото: «НикВести»

Вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Зазначимо, що впровдовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.

Артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська та Очаківська громади. Місто Очаків від обстрлів постраждало і під ранок 9 серпня о 5:33.

Серед цивільних постраждалих немає, повідомляють в ОВА.

Крім того, після 8 серпня об 11:47 після падіння уламків розвідувального дрона в полі на території району виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Нагадаємо, 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».