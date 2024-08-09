Вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Зазначимо, що впровдовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.
Артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська та Очаківська громади. Місто Очаків від обстрлів постраждало і під ранок 9 серпня о 5:33.
Серед цивільних постраждалих немає, повідомляють в ОВА.
Крім того, після 8 серпня об 11:47 після падіння уламків розвідувального дрона в полі на території району виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.
Нагадаємо, 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Зазначимо, що впровдовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.
Артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська та Очаківська громади. Місто Очаків від обстрлів постраждало і під ранок 9 серпня о 5:33.
Серед цивільних постраждалих немає, повідомляють в ОВА.
Крім того, після 8 серпня об 11:47 після падіння уламків розвідувального дрона в полі на території району виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.
Нагадаємо, 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».