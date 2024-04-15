Президент Франції пропонує олімпійське перемир'я / Фото: УНІАН

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор та розраховує на допомогу лідера Китаю в цьому питанні.

Про це він сказав у інтерв’ю RMC і BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція, інформує ЄП.

— Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру, — наголосив Емманюель Макрон.

Він зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

Французький президент сказав, що хоче з цією метою задіяти багатьох партнерів.

Також він розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Нагадаємо, приблизно половина опитаних французів віком від 18 до 25 років заявили, що долучилися б до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції.