З 6-ї години ранку в четвер, 6 червня, для входження в граничні величини споживання від електропостачання відключені чотири черги.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
З 5-ї ранку відключені були лише споживачі 5 та 6 черг. За години до них доєднали 1 та 2.
— Станом на 6 ранку: 1,2 черги відключаємо; 5,6 черги все ще без світла у свої «жовті» години; 3,4 черги - з електропостачанням, — повідомили в обленерго.
Зазначимо, що вночі графіки відключень також діяли.
З 5 червня Миколаївська область перевищує ліміти споживання електроенергії навіть із відключеними чотирма чергами з шести, повідомляли в обленерго. Миколаївці знову були без світла по 4 години.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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З 6-ї години ранку в четвер, 6 червня, для входження в граничні величини споживання від електропостачання відключені чотири черги.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
З 5-ї ранку відключені були лише споживачі 5 та 6 черг. За години до них доєднали 1 та 2.
— Станом на 6 ранку: 1,2 черги відключаємо; 5,6 черги все ще без світла у свої «жовті» години; 3,4 черги - з електропостачанням, — повідомили в обленерго.
Зазначимо, що вночі графіки відключень також діяли.
З 5 червня Миколаївська область перевищує ліміти споживання електроенергії навіть із відключеними чотирма чергами з шести, повідомляли в обленерго. Миколаївці знову були без світла по 4 години.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.