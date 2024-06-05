Миколаївська область перевищує ліміти споживання електроенергії навіть із відключеними чотирма чергами з шести.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

В обленерго просять заживлені раніше черги використовувати електроенергію економно, бо в інакшому випадку доведеться вводити ектренні відключення.

— Розуміємо, що коли дають світло, так і кортить одразу все ввімкнути, АЛЕ — навіть із відключеними чотирма з шести чергами ГПВ ми перевищуємо доведені ліміти, — повідомляють в пресслужбі.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.