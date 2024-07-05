Віктор Орбан у Москві. Фото: Віктор Орбан/Facebook

Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

«Для нашої держави принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися», — йдеться у повідомленні.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.