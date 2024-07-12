Винищувач F-16 / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

Висловлюючись про надання Україні обіцяних членами «Коаліції винищувачів» військових літаків, глава держави відзначив важливість достатньої кількості такої авіаційної техніки. Щоб вона щонайменше склала половину кількості літаків, які РФ використовує для війни з Україною.

«Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів», — йдеться в заяві Володимира Зеленського.

Він пояснив, що очікування такої кількості літаків, зокрема з навчанням персоналу, ймовірно, вимагатиме певного часу.

«Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання?» — написав він.

Також український президент наголосив, що війна «не повинна тривати так довго».

«А у випадку з F-16 це не залежить від нас», — додав він.

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.

Також Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.

Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.