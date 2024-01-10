Депутат Бундестагу та член оборонного комітету Маркус Фабер заявив, що німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X.

«На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, наприклад, танків Leopard 1, які вона поставила», — зазначив німецький депутат.

Liebe Freunde,



im Westen der #Ukraine errichtet die #FFG — Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft ein Instandsetzungshub für reparaturbedürftige Panzerfahrzeuge — wie den von ihr gelieferten #Leopard1. pic.twitter.com/p7qv8I64OX — Marcus Faber (@MarcusFaber) January 9, 2024

За словами Фабера, для України це означає «величезне підвищення ефективності», оскільки в майбутньому відпаде необхідність у дорогому й тривалому транспортуванні за кордон. Крім того, ЗСУ зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Маркус Фабер додав, що його візит на місце розташування майбутнього центру продемонстрував, що «гроші німецьких платників податків використовуються з користю», а військова допомога ФРН зберігає свою цінність.

Нагадаємо, німецький збройний концерн Rheinmetall планує будівництво танкового заводу в Україні.