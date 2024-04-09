Одна із ділянок реконструкції водогону у Миколаєві

Підприємство «Миколаївводоканал» оголосив повторні торги на реконструкцію двох ділянок водопроводу, загальною вартістю 3,9 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Це ділянки водопроводу діаметром 250 міліметрів по проспекту Миру та 600 міліметрів по вулиці Погранична. Очікувана вартість першого складає 1,5 мільйона гривень, а другого – 2,3 мільйона гривень. Замовник робіт – комунальне підприємство «Миколаївводоканал», а платник – Представництво Датської Ради у справах біженців в Україні, свідчать дані тендерної документації.

Усі роботи підрядник повинен буде виконати до 30 червня 2024 року. На цих ділянках трубопроводу планують замінити труби та облаштують колодязі. Також тендерною документацією передбачений благоустрій територій на вказаній ділянці, зокрема улаштування газону.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, обиратимуть підрядників після 17 квітня.

Аналогічні торги водоканал оголошував у березні 2024 року, однак тоді підприємство змінило їх «в зв’язку з скороченням обсягу видатків на здійснення закупівлі робіт».

Ремонт водогону у Миколаєві

У грудні 2023 року Держаудитслужба знайшла порушення у діях чиновників Миколаївської ОВА у всіх тендерах з реконструкції водогону в Миколаєві. Аудитори вважають, що пропозиції переможців тендерів на 800 мільйонів гривень мали бути відхилені. Однак наприкінці грудня 2023 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підрядники вже розпочали реконструкцію мереж на п’яти ділянках водогону. Станом на січень 2024 року в департаменті архітектури Миколаївської ОВА після перевірки Держаудитслужби так і не розірвали договори з підрядниками.

До цього видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону у місті загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачену копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

А заступник очільника ОВА Валентин Гайдаржи прокоментував використання антидемпінгового механізму у закупівлях на реконструкцію водогону. На них раніше акцентував увагу миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак. Він заявив про корупцію в Миколаївській області, пов’язану з цими закупівлями. За його словами, в закупівлі замовник встановив обмеження для учасників, які пропонують ціни на 5-8% нижчі за очікувану вартість.

Вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

У січні 2024 року стало відомо, що «Миколаївводоканал» скасував попередній тендер на реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва. Наразі підрядника шукають повторно.

А у березні 2024 року стало відомо, що на реконструкцію шести ділянок водогону цього року з державного бюджету планують спрямувати 744,8 мільйони гривень.

Чому у Миколаєві знову солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду.

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася – вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульц не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».