В енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У вівторок, 15 травня, протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє «Укренерго».

При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, «Укренерго» прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.

«З 06:00 споживання, через зниження температури, знову зростало. Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено», - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Вчора, 14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі Диспетчерський центр Укренерго з 16:00 застосував графіки обмеження споживання для промисловості. Але, через значне зростання споживання під час похолодання, з 20:55 по 00:00 застосовувались контрольовані аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Нагадаємо, що з 14 на 15 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

«Миколаївобленерго» сповістило користувачів про вимушене застосування графіків аварійних відключень.

Графік відключень можна подивитися на сайті компанії. Черги відключення — за посиланням.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.