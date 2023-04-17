У польському місті Легниця у ніч проти 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок.

Як повідомляє польське видання LCA, в результаті нападу загинула 37-річна українка, її 14-річна донька та ще одна жінка отримали поранення.

За даними ЗМІ, зловмисник проник у квартиру, де мешкали українки, щоб пограбувати їх. Першою грабіжника побачила 37-річна жертва. Нападник завдав їй смертельних поранень ножем. Після цього зловмисник напав з ножем на 14-річну дівчину, яка прокинулася від криків мами, а також ще одну жінку, що перебувала у квартирі.

14-річну постраждалу з колото-різаними ранами грудей ушпиталили. Вона перебуває у тяжкому стані. Інша постраждала українка отримала поранення рук.

Поліція вже знайшла та затримала нападника неподалік від місця злочину. Чоловік був у крові і мав зі собою закривавлений ніж. Затриманий раніше вже був судимий за злочини проти власності.

Нагадаємо, Польща анонсувала створення спеціальної слідчої комісії через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.