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Вчора, 20 квітня, на Миколаївщині рятувальники двічі працювали над ліквідацією пожеж.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що 20 квітня о 9:12 в Первомайську по вулиці Олександра Коротченка у квартирі на 5 поверсі п'ятиповерхового будинку загорілась ванна кімната. Пожежу площею 12 квадратних метрів ліквідували о 9:50. Причина її виникнення досі встановлюється.
Також 20 квітня о 20:25 у Миколаєві, в мікрорайоні Тернівка по вулиці Димитрова спалахнула кімната в одному з житлових будинків. Вже о 20:40 пожежу площею 2 квадратних метри загасили. Попередньо причиною її виникнення є коротке замикання електропроводки.
Загалом 20 квітня від ДСНС залучались 12 вогнеборців та 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині сталося три пожежі, — ДСНС.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Вчора, 20 квітня, на Миколаївщині рятувальники двічі працювали над ліквідацією пожеж.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що 20 квітня о 9:12 в Первомайську по вулиці Олександра Коротченка у квартирі на 5 поверсі п'ятиповерхового будинку загорілась ванна кімната. Пожежу площею 12 квадратних метрів ліквідували о 9:50. Причина її виникнення досі встановлюється.
Також 20 квітня о 20:25 у Миколаєві, в мікрорайоні Тернівка по вулиці Димитрова спалахнула кімната в одному з житлових будинків. Вже о 20:40 пожежу площею 2 квадратних метри загасили. Попередньо причиною її виникнення є коротке замикання електропроводки.
Загалом 20 квітня від ДСНС залучались 12 вогнеборців та 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині сталося три пожежі, — ДСНС.