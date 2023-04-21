Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Вчора, 20 квітня, на Миколаївщині рятувальники двічі працювали над ліквідацією пожеж.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що 20 квітня о 9:12 в Первомайську по вулиці Олександра Коротченка у квартирі на 5 поверсі п'ятиповерхового будинку загорілась ванна кімната. Пожежу площею 12 квадратних метрів ліквідували о 9:50. Причина її виникнення досі встановлюється.

Також 20 квітня о 20:25 у Миколаєві, в мікрорайоні Тернівка по вулиці Димитрова спалахнула кімната в одному з житлових будинків. Вже о 20:40 пожежу площею 2 квадратних метри загасили. Попередньо причиною її виникнення є коротке замикання електропроводки.

Загалом 20 квітня від ДСНС залучались 12 вогнеборців та 4 спецавтомобілі.

Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині сталося три пожежі, — ДСНС.