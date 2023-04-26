Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував ситуацію щодо скорочення штату у ЛШМД. За його словами, керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи.

У коментарі виданню «НикВести» міський голова наголосив, що кадрові питання мали би вирішуватись поступово, але робота не була проведена. Також він додав, що головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва Олександр Демʼянов може бути звільненим, якщо не зможе чи на захоче виконувати обов’язки.

— Я вважаю, що ця проблема мала була би вирішена на рівні керівника цього медичного закладу і узгоджена з колективом і виконана. Сьогодні ми маємо факт того, що ця робота не була проведена, тому маємо інформацію про те, що сьогодні ця проблема у Лікарні швидкої медичної допомоги. Мені відомо, що директор цієї лікарні має бажання реформувати, якщо він не зможе це зробити, або не захоче це робити, він гарний нейрохірург і зможе спокійно працювати. Але це питання часу і це питання цієї медичної реформи. Я впевнений, що гарні лікарі, гарні медсестри і люди, які мають завантаженість – залишаться на робочому місці і це дозволить не ділити ту зарплатню, яка є у людей на всіх, а сплачувати достойну заробітну плату тим, хто працює, а не просто сидить, — вважає мер.

Також міський голова зазначив, що у ЛШМД мають намір об’єднати дві хірургії, а також урологічне та гінекологічне відділення. Проте він не уточнив, чи призведе це до звільнення медичного персоналу лікарні.

— Керівники медичних закладів, це лікарні №1, дитяча №2, №4, №5 в Корабельному районі, вони проводили скорочення поступово. Сьогодні ми бачимо, що ця проблема існує в Лікарні швидкої медичної допомоги. Це пов’язано з тим, що у них є декілька хірургій і ми маємо намір об’єднати ці хірургії. Об’єднати урологічне та гінекологічне відділення. Щоб це в кінцевому результаті не впливало на якість надання послуг, — додав він.

Раніше головний лікар розповів кореспонденту НикВести, що цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

Також Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

В свою чергу голова комісії міськради з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Також депутати комісії міськради з питань законності одностайно підтримали пропозицію викликати начальницю міського управління охорони здоров’я Ірину Шамрай та віце-мера Анатолія Петрова на сесію, аби ті доповіли про скорочення штатів у лікарнях Миколаєва.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.