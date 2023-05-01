Протягом вихідних комунальні служби Миколаєва працювали на місцях ракетних ударів по місту в ніч на 27 квітня. Ліквідація наслідків продовжується.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Станом на сьогодні прибрані зелені зони, пішохідні доріжки та проїжджа частина від сміття та уламків. Люди досі виносять уламки зі своїх помешкань, тому сміття будуть вивозити поступово.

Також прибрана основна частина пошкоджених дерев. Викорчовують залишки.

Наразі комунальники оглядають зруйновані покрівлі у багатоповерхівках – мер обіцяє, що їх відремонтують.

Зашили ОСБ-плитами більшу частину пошкоджених вікон у багатоповерхівках. В першу чергу роботи проводять у квартирах. Вікна у під’їздах та місцях загального користування будуть зашивати пізніше.

Комунальники відпрацьовують й інші об’єкти — навчальні заклади та адміністративні будівлі.

У приватному секторі адміністрація Центрального району провела огляд 89 приватних житлових будинків.

Мешканцям 86 постраждалих будинків видано матеріали:

плівка - 660 метрів;

OSB плити - 131 лист;

брезент - 95 одиниць.

Вивезення будівельного сміття після обстрілу заплановано цього тижня. Далі будуть вивозити у міру накопичення.

Додатково мешканцям постраждалих будинків видано 80 гуманітарних наборів та 50 баків води. Завтра буде видано ще 100 наборів.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.