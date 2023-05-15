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З 14 по 17 травня в багатьох областях України, в тому числі Миколаївській, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Південний лісовий офіс з посиланням на Укргідрометцентр.
У ці дні на територіях Миколаївщини висока ймовірність виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж.
— 14-17 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться в повідомленні гідрометцентру.
З 14 по 17 травня в багатьох областях України, в тому числі Миколаївській, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Південний лісовий офіс з посиланням на Укргідрометцентр.
У ці дні на територіях Миколаївщини висока ймовірність виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж.
— 14-17 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться в повідомленні гідрометцентру.