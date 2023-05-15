З 14 по 17 травня в багатьох областях України, в тому числі Миколаївській, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Південний лісовий офіс з посиланням на Укргідрометцентр.

У ці дні на територіях Миколаївщини висока ймовірність виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж.

— 14-17 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться в повідомленні гідрометцентру.

Лісівники нагадують, що упродовж пожежонебезпечного періоду у лісі забороняється:

Лісівники нагадують, що упродовж пожежонебезпечного періоду у лісі забороняється:

— Розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях).

— Заїзд на території лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються в лісогосподарських цілях.

— Відвідування населенням хвойних насаджень при п’ятому класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди.

— Палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цих цілей.

— Залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом чи іншими горючими речовинами ганчір’я тощо.

— Заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.

— Експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою.

— Палити чи користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт із паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо).