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У Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний.
Про це розповів міський голова Олександр Сєнкевич.
Мер міста зазначив, що жителі мікрорайону мали проблеми з водопостачанням через пориви на мережах, тому вирішили не латати, а повністю замінити більше кілометра труб.
Матеріали для ремонту «Миколаївводоканалу» надала Данська рада у справах біженців.
— Це важлива ділянка мережі, адже вона забезпечує водою жителів мкрн Північного і Тернівки. Тому не чекаємо завершення війни, а вже зараз працюємо над тим, щоб люди безперебійно отримували воду. Після завершення робіт, нову мережу промиємо, підключимо до неї багатоповерхівки, побудуємо оглядові колодязі та наведемо лад на території, — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.
У Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний.
Про це розповів міський голова Олександр Сєнкевич.
Мер міста зазначив, що жителі мікрорайону мали проблеми з водопостачанням через пориви на мережах, тому вирішили не латати, а повністю замінити більше кілометра труб.
Матеріали для ремонту «Миколаївводоканалу» надала Данська рада у справах біженців.
— Це важлива ділянка мережі, адже вона забезпечує водою жителів мкрн Північного і Тернівки. Тому не чекаємо завершення війни, а вже зараз працюємо над тим, щоб люди безперебійно отримували воду. Після завершення робіт, нову мережу промиємо, підключимо до неї багатоповерхівки, побудуємо оглядові колодязі та наведемо лад на території, — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.