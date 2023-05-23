У Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний.

Про це розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер міста зазначив, що жителі мікрорайону мали проблеми з водопостачанням через пориви на мережах, тому вирішили не латати, а повністю замінити більше кілометра труб.

Матеріали для ремонту «Миколаївводоканалу» надала Данська рада у справах біженців.

— Це важлива ділянка мережі, адже вона забезпечує водою жителів мкрн Північного і Тернівки. Тому не чекаємо завершення війни, а вже зараз працюємо над тим, щоб люди безперебійно отримували воду. Після завершення робіт, нову мережу промиємо, підключимо до неї багатоповерхівки, побудуємо оглядові колодязі та наведемо лад на території, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.