1 червня 2023 року «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» заявили, що проводять ще одну операцію на території Росії.
Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.
Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебєкінському напрямку. Зокрема, чоловік у військовій формі на відео каже, що «зовсім скоро з'явиться околиця Шебекиного».
Бійці запевняють, що планують звільнити всю Росію від путінського режиму. Легіон «Свобода Росії» також анонсував рейд на територію РФ.
— Ми, легіон «Свобода Росії», зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це тільки початок, — йдеться у зверненні.
Також військові просять місцевих не виходити на вулицю.
Російська влада повідомляє про обстріли, які нібито тривали всю ніч, та бої, на противагу тому запевняє, що «прориву немає».
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йшов зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йшов бій з «українською ДРГ».
Пізніше, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.
Після чого, 31 травня росіяни заявили про нову так звану «атаку дронів» на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
1 червня 2023 року «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» заявили, що проводять ще одну операцію на території Росії.
Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.
Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебєкінському напрямку. Зокрема, чоловік у військовій формі на відео каже, що «зовсім скоро з'явиться околиця Шебекиного».
Бійці запевняють, що планують звільнити всю Росію від путінського режиму. Легіон «Свобода Росії» також анонсував рейд на територію РФ.
— Ми, легіон «Свобода Росії», зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це тільки початок, — йдеться у зверненні.
Також військові просять місцевих не виходити на вулицю.
Російська влада повідомляє про обстріли, які нібито тривали всю ніч, та бої, на противагу тому запевняє, що «прориву немає».
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йшов зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йшов бій з «українською ДРГ».
Пізніше, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.
Після чого, 31 травня росіяни заявили про нову так звану «атаку дронів» на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.