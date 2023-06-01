1 червня 2023 року «Російський добровольчий корпус» та легіон «‎Свобода Росії» заявили, що проводять ще одну операцію на території Росії.

Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.

Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебєкінському напрямку. Зокрема, чоловік у військовій формі на відео каже, що «зовсім скоро з'явиться околиця Шебекиного».

Бійці запевняють, що планують звільнити всю Росію від путінського режиму. Легіон «‎Свобода Росії» також анонсував рейд на територію РФ.

— Ми, легіон «‎Свобода Росії», зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це тільки початок, — йдеться у зверненні.

Також військові просять місцевих не виходити на вулицю.

Російська влада повідомляє про обстріли, які нібито тривали всю ніч, та бої, на противагу тому запевняє, що «прориву немає».

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йшов зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йшов бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.

Після чого, 31 травня росіяни заявили про нову так звану «‎атаку дронів»‎ на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.