З понеділка, 5 червня, за внесення неправдивих даних в електронну чергу перетину кордону «‎єЧерга»‎ система скасовуватиме запис.

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Відомство зазначає, що однією з поширених проблем є внесення в систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме — записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити.

— Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис, – йдеться в повідомленні.

Тепер «‎єЧерга»‎ буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в «‎єЧерзі» будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені.

У відомстві рекомендують вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем.

— Уважно слідкуйте за орієнтовним часом перетину кордону якщо ви зараз в єЧерзі. Рух черг може суттєво прискоритись, – наголошують в Укртрансбезпеці.

Нагадаємо, сервіс запрацював наприкінці минулого року. єЧерга упорядковує та збільшує транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники можуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знають, коли настане їх черга перетинати кордон.